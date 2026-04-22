Игрок «Рубина» Вуячич: мы хотим добиться того, чтобы быть наверху

Черногорский защитник «Рубина» Игор Вуячич высказался о целях команды после матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

«Мы перед сезоном сказали, что хотим быть наверху. Но в футболе не всегда так бывает. У нас сильная команда, мы хотим добиться того, чтобы быть наверху. У соперника были хорошие моменты. Мы ставим задачу выигрывать каждую следующую игру», — передаёт слова Вуячича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Динамо». В активе клуба из столицы Татарстана 35 набранных очков в 26 матчах. Бело-голубые опустились на восьмую строчку. У команды осталось 35 очков.