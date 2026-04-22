«Может, я насолил судьям». Дивеев — о пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о пенальти в ворота сине-бело-голубых в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

«Может, я как-то насолил судьям. Но я даже не почувствовал касание мяча, я его не потрогал даже. Он не изменил траекторию. Это было видно на повторе, у меня большие вопросы по сегодняшнему пенальти. Судья сказал: «Увидишь на повторе, ты задел его». Сейчас я уже не понимаю этих трактовок. Что делать с судейством? Пусть разбираются сами. Говорить с Мажичем я бы не хотел, спасибо. Я футболист, а не судья. Я бы признался, сказал бы команде и вам (журналистам), что было касание рукой. Но не было его, я не почувствовал. Возможно, это какое-то предвзятое отношение. Видимо, ко мне. Я не толкаю — он ставит фол. В матче с «Локомотивом» было много судейских моментов, которые я не понял», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 90+5-й минуте Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой в своей штрафной защитника санкт-петербуржцев Игоря Дивеева. С ударом нападающего Николая Комличенко справился голкипер Денис Адамов.