Игрок «Локо» Пруцев прокомментировал перепалку с Ахметзяновым после матча с «Оренбургом»
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев прокомментировал перепалку с главным тренером «Оренбурга» Ильдаром Ахметзяновым после игры 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 70'
«Он мне сказал — я ответил. Вопросы к «Матч ТВ», которые выкладывают только мой ответ. Пусть выложат то, что мне сказал Ахметзянов», — передаёт слова Пруцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После 26 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 49 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Зенит», у которого 56 очков.
В следующем туре железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов».
Материалы по теме
Комментарии
- 23 апреля 2026
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:37
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:44
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:27
-
17:14
-
17:10
-
17:08
-
17:05
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:32
-
16:32
-
16:27
-
16:20
-
16:17
-
16:12
-
16:08