Игрок «Локо» Пруцев прокомментировал перепалку с Ахметзяновым после матча с «Оренбургом»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев прокомментировал перепалку с главным тренером «Оренбурга» Ильдаром Ахметзяновым после игры 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами (1:0).

«Он мне сказал — я ответил. Вопросы к «Матч ТВ», которые выкладывают только мой ответ. Пусть выложат то, что мне сказал Ахметзянов», — передаёт слова Пруцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 26 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 49 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Зенит», у которого 56 очков.

В следующем туре железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов».