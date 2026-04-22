Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Дивеев — о потасовке в конце матча с «Локомотивом»: зачинщиками стали судьи

Игрок «Зенита» Дивеев — о потасовке в конце матча с «Локомотивом»: зачинщиками стали судьи
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о причинах потасовки в конце матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0). В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Зачинщиком потасовки в конце стали судьи. Он пошёл раздавать жёлтые, дрова подкидывать — и всё разошлось», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В конце встречи на 90+6-й минуте Игорь Дивеев был удалён с поля после нарушения в своей штрафной. Нападающий Николай Комличенко не реализовал пенальти на 90+9-й минуте.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android