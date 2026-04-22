Игрок «Зенита» Дивеев — о потасовке в конце матча с «Локомотивом»: зачинщиками стали судьи

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о причинах потасовки в конце матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0). В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

«Зачинщиком потасовки в конце стали судьи. Он пошёл раздавать жёлтые, дрова подкидывать — и всё разошлось», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В конце встречи на 90+6-й минуте Игорь Дивеев был удалён с поля после нарушения в своей штрафной. Нападающий Николай Комличенко не реализовал пенальти на 90+9-й минуте.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.