Нападающий «Рубина» Сиве прокомментировал свой гол в матче с «Динамо»

Форвард «Рубина» Жак-Жюльен Сиве прокомментировал свой гол в ворота московского «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Это мой дебютный гол в этом году. Благодарю команду, мы хорошо играли с «Динамо». Самое главное, что мы сегодня победили.

Я воспользовался шансом и вышел вместо дисквалифицированного Даку. Мне нужно было с такой же уверенностью помогать команде, как Даку. Тренер дал мне шанс, и я думаю, что я его реализовал», — передаёт слова Сиве корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.