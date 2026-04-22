Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Рубина» Сиве прокомментировал свой гол в матче с «Динамо»

Комментарии

Форвард «Рубина» Жак-Жюльен Сиве прокомментировал свой гол в ворота московского «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 19'    

«Это мой дебютный гол в этом году. Благодарю команду, мы хорошо играли с «Динамо». Самое главное, что мы сегодня победили.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Я воспользовался шансом и вышел вместо дисквалифицированного Даку. Мне нужно было с такой же уверенностью помогать команде, как Даку. Тренер дал мне шанс, и я думаю, что я его реализовал», — передаёт слова Сиве корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
Вот это «Рубин»! Впервые за пять лет обыграли «Динамо» — ещё и без Даку! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android