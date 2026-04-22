Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Игрок «Динамо» Чавес поделился эмоциями от возвращения на поле

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес поделился эмоциями от возвращения на поле после матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила казанскому «Рубину» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 19'    

«Я ждал с нетерпением этого момента. Физически я не на 100% готов. Но я набираю форму, чтобы быть готовым», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Динамо». В активе клуба из столицы Татарстана 35 набранных очков в 26 матчах. Бело-голубые опустились на восьмую строчку. У команды осталось 35 очков.

