Игрок «Динамо» Чавес поделился эмоциями от возвращения на поле

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес поделился эмоциями от возвращения на поле после матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила казанскому «Рубину» (0:1).

«Я ждал с нетерпением этого момента. Физически я не на 100% готов. Но я набираю форму, чтобы быть готовым», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Динамо». В активе клуба из столицы Татарстана 35 набранных очков в 26 матчах. Бело-голубые опустились на восьмую строчку. У команды осталось 35 очков.