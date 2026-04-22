Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чавес ответил на вопрос о возможном вызове в сборную Мексики на ЧМ

Чавес ответил на вопрос о возможном вызове в сборную Мексики на ЧМ
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес высказался о возможности своего вызова в сборную Мексики на чемпионат мира.

«Чтобы играть на чемпионате мира, я должен играть за «Динамо». Важно сейчас помогать команде, чтобы тренер сборной это увидел и я был бы в итоговом списке национальной команды на чемпионате мира», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Сегодня, 22 апреля, прошла встреча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Рубином». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Рубина». Луис Чавес появился на поле на 64-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 19'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android