Чавес ответил на вопрос о возможном вызове в сборную Мексики на ЧМ

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес высказался о возможности своего вызова в сборную Мексики на чемпионат мира.

«Чтобы играть на чемпионате мира, я должен играть за «Динамо». Важно сейчас помогать команде, чтобы тренер сборной это увидел и я был бы в итоговом списке национальной команды на чемпионате мира», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Сегодня, 22 апреля, прошла встреча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Рубином». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Рубина». Луис Чавес появился на поле на 64-й минуте встречи.