Игорь Дивеев: все готовятся к «Зениту» — впереди четыре финала

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0) высказался о предстоящих играх сине-бело-голубых.

«Сейчас все игры тяжёлые. Все готовятся к «Зениту», мы сейчас лидеры чемпионата. Даже когда «Оренбург» нас обыграл, сколько у них было радости. Не буду болеть ни за «Краснодар», ни за «Спартак». Всё осталось как было — мы готовимся к следующей игре. Впереди четыре финала», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Зениту» предстоит сыграть с «Ахматом», ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.