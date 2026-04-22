В «Динамо» сообщили, что Чавес извинился перед фотографом, в которого попал мячом

В «Динамо» сообщили, что мексиканский полузащитник московского клуба Луис Чавес извинился перед фотографом, в которого попал мячом в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 19'    

«Луис передал свои извинения фотографу. Всё произошло случайно. Игрок хотел подарить ему футболку, но он уже уехал. На связь с нами вышел, Чавес передал фотографу свои извинения», — сообщили в «Динамо».

«Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Динамо». В активе клуба из столицы Татарстана 35 набранных очков в 26 матчах. Бело-голубые опустились на восьмую строчку. У команды осталось 35 очков.

Материалы по теме
Чавес ответил на вопрос о возможном вызове в сборную Мексики на ЧМ
