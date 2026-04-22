«Зенит» одержал всего пять побед в 13 матчах РПЛ в гостях

Санкт-петербургский «Зенит» одержал всего пять побед на выезде в текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги. В 26-м туре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

В турнирной таблице с учётом только гостевых матчей «Зенит» занимает третье место с 21 набранным очком. У команды пять побед, шесть ничьих и два поражения. «Локомотив» набрал на выезде 22 очка. Первое место с 23 очками занимает «Краснодар».

В оставшихся турах чемпионата «Зенит» примет на своём поле «Ахмат» и «Сочи» и сыграет на выезде с ЦСКА и «Ростовом».