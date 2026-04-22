«Эмоции, борьба». Игрок «Локо» Комличенко — о потасовке в конце матча с «Зенитом»

«Эмоции, борьба». Игрок «Локо» Комличенко — о потасовке в конце матча с «Зенитом»
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался об эпизоде в конце матча с «Зенитом», когда на поле возникла потасовка между игроками. Игра прошла сегодня, 22 апреля, в рамках 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и завершилась вничью — 0:0. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Эмоции, борьба. Нас разняли, и всё нормально разрешилось. Главное, что без драки. Я был далеко, и все мысли были не о том», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе железнодорожников 49 очков в 26 встречах.

