«Эмоции, борьба». Игрок «Локо» Комличенко — о потасовке в конце матча с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался об эпизоде в конце матча с «Зенитом», когда на поле возникла потасовка между игроками. Игра прошла сегодня, 22 апреля, в рамках 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и завершилась вничью — 0:0. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

«Эмоции, борьба. Нас разняли, и всё нормально разрешилось. Главное, что без драки. Я был далеко, и все мысли были не о том», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе железнодорожников 49 очков в 26 встречах.