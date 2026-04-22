«Подвёл команду». Игрок «Локо» Комличенко — о нереализованном пенальти в игре с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о нереализованном пенальти на 90+9-й минуте в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).

«Я был готов бить, теперь беру вину на себя. Денис Адамов — молодец. Я подвёл команду, подвёл болельщиков. Но команде хочу сказать спасибо. Меня все поддержали, как одна большая семья. Однако вся ответственность за результат лежит на мне», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.