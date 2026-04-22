«Судьи, вы что творите-то? Ёлки-палки!» Мостовой — о матче «Локомотив» — «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал решение главного арбитра матча 26-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» Алексея Сухого назначить пенальти в ворота сине-бело-голубых.

«Судьи, вы что творите-то? Ёлки-палки! Ну, это правда уже полный беспредел какой-то! Как можно назначать пенальти в ворота «Зенита»? Как? За что?! Там бедный Дивеев, я не знаю, у него, по-моему, пульс подскочил до 200 с лишним. У него глаза расширились до такой степени, когда он это увидел. Ну как? Вы же судьи! Вы что? Во что вы превращаете футбол, ребят?

Я не болею за «Зенит», я не болею за «Локомотив», но я болею за футбол, за честный футбол, чистый. Ну вы судьи, вы для чего? Вы футболу должны помогать, а не портить его! Вы портите! Вы как можете назначать пенальти, которого близко там не было?! Ну это ужас какой-то! И сейчас все довольны просто, что вратарь-красавец отбил этот пенальти, да? Ну, тут наказывать судью этого надо. И тех, которые сидят на варе. Кстати.

Я же вам говорил, если есть какие-то у вас спорные моменты, зачем звонить или смотреть VAR? Вы звоните мне, Мостовому, ёлки-палки! Ну и 9 моментов из 10 будут футбольные! Я был на VAR, я видел, как у вас там всё это происходит. Действительно, это непросто. Но вы усложняете футбол, вы его до такой степени усложняете.

Ребята! Соберитесь! Ну это действительно что? Это, блин… Это просто…» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

В концовке матча главный арбитр Алексей Сухой после просмотра VАR назначил пенальти в ворота «Зенита», который не смог реализовать нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.