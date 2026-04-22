У «Локомотива» всего три победы в восьми турах РПЛ после рестарта

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, у железнодорожников всего три победы в восьми турах в весенней части сезона РПЛ.

«Локомотив» обыграл «Пари НН» (2:1), «Акрон» (5:1) и «Оренбург» (1:0). При этом московским клуб уступил «Рубину» (0:3) и «Спартаку» (1:2) и сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий. В активе железнодорожников 49 очков. Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.