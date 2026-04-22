У Михаила Галактионова всего две победы над «Зенитом» в девяти матчах

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов одержал всего две победы над санкт-петербургским «Зенитом» в девяти матчах. В 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги железнодорожники сыграли вничью с сине-бело-голубыми (0:0). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Всего в тренерской карьере у Галактионова две победы, четыре ничьих и три поражения в играх с «Зенитом» в качестве главного тренера «Локомотива», «Пари НН» и «Ахмата».

В чемпионате России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 49 очками. Отставание от идущего вторым «Краснодара» составляет пять очков, от «Зенита» — семь. У «быков» остаётся игра в запасе.