Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Михаила Галактионова всего две победы над «Зенитом» в девяти матчах

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов одержал всего две победы над санкт-петербургским «Зенитом» в девяти матчах. В 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги железнодорожники сыграли вничью с сине-бело-голубыми (0:0). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Всего в тренерской карьере у Галактионова две победы, четыре ничьих и три поражения в играх с «Зенитом» в качестве главного тренера «Локомотива», «Пари НН» и «Ахмата».

В чемпионате России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 49 очками. Отставание от идущего вторым «Краснодара» составляет пять очков, от «Зенита» — семь. У «быков» остаётся игра в запасе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android