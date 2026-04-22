«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей после ничьей с «Локомотивом»
После матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» сине-бело-голубые продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Алексей Сухой. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.
На счету «Зенита» четыре победы и две ничьих в последних шести турах РПЛ. После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице.
В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на стадионе «Газпром Арена» с грозненским «Ахматом» 26 апреля.
