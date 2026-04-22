Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей после ничьей с «Локомотивом»

Комментарии

После матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» сине-бело-голубые продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Алексей Сухой. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

На счету «Зенита» четыре победы и две ничьих в последних шести турах РПЛ. После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на стадионе «Газпром Арена» с грозненским «Ахматом» 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android