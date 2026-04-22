«Локо» останется в тройке после 26-го тура. Отрыв от «Спартака» и «Балтики» — четыре очка

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым железнодорожники набрали 49-е очко и останутся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России после нынешнего тура.

«Спартак» и «Балтика» набрали 45 очков в 25 встречах и отстают от «Локомотива» на четыре очка. Красно-белым предстоит сыграть с «Краснодаром», а калининградцам – с «Ахматом». Встречи пройдут завтра, 23 апреля.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.