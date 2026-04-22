Вендел показывал Адамову вероятное направление удара Комличенко при пробитии пенальти

Полузащитник «Зенита» Вендел показывал голкиперу своей команды Денису Адамову вероятное направление удара форварда «Локомотива» Николая Комличенко при пробитии пенальти в концовке матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

В концовке матча главный арбитр Алексей Сухой после просмотра VАR назначил пенальти в ворота «Зенита», который не смог реализовать нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.

Видео момента из трансляции на «Матч ТВ» доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.

