Вендел показывал Адамову вероятное направление удара Комличенко при пробитии пенальти

Полузащитник «Зенита» Вендел показывал голкиперу своей команды Денису Адамову вероятное направление удара форварда «Локомотива» Николая Комличенко при пробитии пенальти в концовке матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами (0:0).

В концовке матча главный арбитр Алексей Сухой после просмотра VАR назначил пенальти в ворота «Зенита», который не смог реализовать нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.