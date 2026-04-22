«В АПЛ рассмеялись бы». Журавель — о пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о пенальти в ворота «Зенита» в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

«Недавно Деклан Райс подбил в своей штрафной мяч рукой и VAR даже не просматривал этот момент. Потому что в Англии стали наказывать не за попадания мяча в руку, а только за игру рукой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В АПЛ рассмеялись бы такой «точке», но у нас всё слишком формально. Хотя тут даже нет точных доказательств, что мяч и рука встретились. Переключаюсь на «Сити», там точно игра будет заключаться в забитии голов», — написал Журавель в телеграм-канале.