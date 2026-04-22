Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Какое-то «мыло». Денис Казанский — о матче «Локомотив» — «Зенит»

«Какое-то «мыло». Денис Казанский — о матче «Локомотив» — «Зенит»
Комментарии

Известный российский комментатор Денис Казанский прокомментировал результат матча 26-го утра Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла сегодня, 22 апреля, и завершилась вничью — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Бывает….«Локомотив» и «Зенит» выдали какое-то «мыло».

90 минут довольно спокойного зрелища, чтобы взорваться концовкой. Не понимаю, почему это пеналь. Да, и неумышленное касание точка. Но не до такой же степени. Эти пенальти ставили. Эти руки «свистели». Что не мешает видеть в этом Абсурд.

А финальные нули на табло игра полностью заслужила», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Издевательский балаган». Денис Казанский — о ситуации в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android