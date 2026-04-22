Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У «Барселоны» две вынужденные замены за тайм, Ямаль покинул поле сразу после пенальти

Комментарии

«Барселона» из-за повреждений заменила Жоау Канселу и Ламина Ямаля по ходу первого тайма матча 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Португальца заменил Алекс Бальде, а вместо испанца на поле вышел Руни Барджи.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
Окончен
1 : 0
Сельта
1:0 Ямаль – 40'    

Ямаль покинул поле под конец первого тайма: испанец прилёг на газон сразу после забитого пенальти. Испанец не остался на скамейке запасных, сразу уйдя в подтрибунное помещение. Ранее из-за травмы матч не смог продолжить Канселу.

Первый тайм в матче «Барселоны» и «Сельты» затянулся из-за помощи одному из болельщиков, о его состоянии не сообщается, но пауза продолжается более 10 минут (на момент написания новости). Барджи смог заменить Ямаля спустя 14 минут после того, как Ямаль покинул поле (всё это время игра была приостановлена).

Материалы по теме
Ямаль: стараюсь всегда говорить осмысленно, хотя иногда, конечно, буду ошибаться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android