У «Барселоны» две вынужденные замены за тайм, Ямаль покинул поле сразу после пенальти

«Барселона» из-за повреждений заменила Жоау Канселу и Ламина Ямаля по ходу первого тайма матча 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Португальца заменил Алекс Бальде, а вместо испанца на поле вышел Руни Барджи.

Ямаль покинул поле под конец первого тайма: испанец прилёг на газон сразу после забитого пенальти. Испанец не остался на скамейке запасных, сразу уйдя в подтрибунное помещение. Ранее из-за травмы матч не смог продолжить Канселу.

Первый тайм в матче «Барселоны» и «Сельты» затянулся из-за помощи одному из болельщиков, о его состоянии не сообщается, но пауза продолжается более 10 минут (на момент написания новости). Барджи смог заменить Ямаля спустя 14 минут после того, как Ямаль покинул поле (всё это время игра была приостановлена).