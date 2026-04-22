Скауты «ПСЖ» были на матче РПЛ «Локомотив» — «Зенит» — агент Батракова

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что скауты французского «ПСЖ» посетили матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«На матчах «Локомотива» присутствовали скауты «ПСЖ». Они были на игре сегодня», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс»

Ранее «Чемпионат» сообщал, что французский клуб активно собирает информацию по полузащитнику, наводит справки и изучает игрока, а представитель «ПСЖ» должен скоро прилететь в Москву для личных переговоров. В составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

