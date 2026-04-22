Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о своих слабых сторонах

Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопрос о своих минусах на футбольном поле.

«Минусы в этом сезоне? Наверное, я мог бы лучше играть левой ногой, слишком много убираю под правую. Если уже прямо так детально разбирать, качество передач, чуть-чуть, может быть, лучше, особенно длинных. Уравновешенность в каких-то ситуациях, потому что я тоже злюсь на игроков», – сказал Хайкин в видео на YouTube-канале Nobel.

Ранее Никита Хайкин побил рекорд Лиги чемпионов по сейвам за сезон, совершив 60 спасений и обойдя по этому показателю вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа (59).