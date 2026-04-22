«Бавария» сохраняет шансы на требл по итогам сезона-2025/2026
Мюнхенская «Бавария» победила леверкузенский «Байер» со счётом 2:0 и вышла в финал Кубка Германии. Тем самым подопечные Венсана Компани сохраняют шансы на требл по итогам сезона-2025/2026.
Кубок Германии . 1/2 финала
22 апреля 2026, среда. 21:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 22' 0:2 Диас – 90+3'
«Бавария» уже выиграла Бундеслигу за четыре тура до конца сезона. Помимо этого, команда установила рекорд, забив наибольшее количество голов за розыгрыш турнира.
В полуфинале Лиги чемпионов немецкому клубу предстоит сыграть с действующим обладателям титула французским «ПСЖ». Встречи команд пройдут 28 апреля и 6 мая.
Во второй паре полуфинала Кубка Германии сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Встреча запланирована на 23 апреля.
- 23 апреля 2026
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:37
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:44
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:27
-
17:14
-
17:10
-
17:08
-
17:05
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:32
-
16:32
-
16:27
-
16:20
-
16:17
-
16:12