«Бавария» сохраняет шансы на требл по итогам сезона-2025/2026

Мюнхенская «Бавария» победила леверкузенский «Байер» со счётом 2:0 и вышла в финал Кубка Германии. Тем самым подопечные Венсана Компани сохраняют шансы на требл по итогам сезона-2025/2026.

«Бавария» уже выиграла Бундеслигу за четыре тура до конца сезона. Помимо этого, команда установила рекорд, забив наибольшее количество голов за розыгрыш турнира.

В полуфинале Лиги чемпионов немецкому клубу предстоит сыграть с действующим обладателям титула французским «ПСЖ». Встречи команд пройдут 28 апреля и 6 мая.

Во второй паре полуфинала Кубка Германии сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Встреча запланирована на 23 апреля.