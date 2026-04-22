Первый тайм матча «Барселона» — «Сельта» в Ла Лиге завершился на 68-й минуте

Первый тайм матча 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Барселона» и «Сельта» завершился на 68-й минуте. Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступает Хосе Мария Санчес Мартинес. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «Барселоны».

Первый тайм затянулся в связи с травмой нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля, которую он получил при пробитии пенальти, а также из-за того, что кому-то из болельщиков на трибунах стало плохо и ему срочно понадобилась медицинская помощь, которую оказывали длительное время.

После 31 матча чемпионата Испании «Барселона» набрала 79 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Сельта» располагается на шестой строчке. У команды в активе 44 очка.