Четыре отражённых пенальти в серии от вратаря помогли «Лацио» выйти в финал Кубка Италии

Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 между «Аталантой» из Бергамо и римским «Лацио». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Коломбо. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 1:1, 2:1 пен.

Первый гол в матче забил защитник римской команды Алессио Романьоли на 84-й минуте. Через две минуты полузащитник Марио Пашалич сравнял счёт. В серии пенальти точнее оказались игроки «Лацио». Вратарь Эдоардо Мотта отразил четыре пенальти в серии.

В финале турнира «Лацио» сыграет с миланским «Интером». Встреча пройдёт 13 мая.