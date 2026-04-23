Аталанта — Лацио, результат матча 22 апреля 2026, счет 1:1, 1:2 пен. ответный матч 1/2 финала Кубка Италии 2025/2026

Четыре отражённых пенальти в серии от вратаря помогли «Лацио» выйти в финал Кубка Италии
Комментарии

Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 между «Аталантой» из Бергамо и римским «Лацио». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Коломбо. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 1:1, 2:1 пен.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 1
1 : 2
Лацио
Рим
0:1 Романьоли – 84'     1:1 Пашалич – 86'    

Первый гол в матче забил защитник римской команды Алессио Романьоли на 84-й минуте. Через две минуты полузащитник Марио Пашалич сравнял счёт. В серии пенальти точнее оказались игроки «Лацио». Вратарь Эдоардо Мотта отразил четыре пенальти в серии.

В финале турнира «Лацио» сыграет с миланским «Интером». Встреча пройдёт 13 мая.

Календарь Кубка Италии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Италии сезона-2025/2026
Вот это камбэчище! «Интер» отыгрался с «-2» и вынес «Комо» за 20 минут
