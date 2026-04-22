Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев высказался о состоянии своего здоровья и обратился к болельщикам

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал состояние своего здоровья и обратился к болельщикам после матча матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«По поводу ноги, то я её подвернул. Всё будет нормально! Спасибо, что переживаете и поддерживаете. Никто не говорил, что будет легко. Будем бороться до конца», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

В концовке матча главный арбитр Алексей Сухой после просмотра VАR назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Дивеева в своей штрафной площади, который не смог реализовать нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android