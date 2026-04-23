Никита Хайкин назвал сильнейших игроков Лиги чемпионов, отметив Александра Головина

Никита Хайкин назвал сильнейших игроков Лиги чемпионов, отметив Александра Головина
Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин назвал футболистов, которые смогли наиболее сильно впечатлить его во время розыгрыша Лиги чемпионов, отметив российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

– Кто из соперников всех этих звёздных команд тебя больше всего впечатлил?
– Наверное, это был Райан Шерки (вингер «Манчестер Сити». – Прим. «Чемпионата»)? Правильно я произношу фамилию? Мне кажется, что у него очень большой потенциал, потому что каждый раз, когда у него у него был мяч под ногой, я не понимал, что он будет с ним делать, потому что он бьёт и слева, и справа, и очень быстрый дриблинг. И креативность тоже. Мне кажется, он единственный, кто созидал что-то в «Сити» именно в игре с нами.

С «Атлетико» правый защитник Льоренте очень сильный игрок, большой объём работы [проделывает]. Из «Интера», я знаю точно, что это был Лаутаро Мартинес. По нему не скажешь, но он очень мощный. И, наверное, увидел это с Димарко. Классные подачи. Он левый защитник, но играл у них…

– У него всё хорошо, кроме финала Лиги чемпионов (смеётся) (уступили «ПСЖ» 0:5. – Прим. «Чемпионата»). Там он, конечно, такое натворил.
– Наверное. Да, Сашу [Головина] я бы тоже отметил, конечно. Вот сразу бросается. Когда мы играли с «Монако», то есть я тоже в моменте себя поймал: если они уберут его сейчас из команды, то это вообще не то.

– То есть он прямо выделяется на уровне Лиги чемпионов?
– Да. Но он не терял мяч, очень хорошо читал игру, кому отдать, как отдать. К нему нельзя было подобраться. Спорил с судьями правда много (смеётся). Но да. Саша топ, топ-игрок, – сказал Хайкин в видео на YouTube-канале Nobel.

Материалы по теме
Ради ЧМ игроки массово меняют гражданство. Экс-форвард «Зенита» успел, Хайкин — не факт
Ради ЧМ игроки массово меняют гражданство. Экс-форвард «Зенита» успел, Хайкин — не факт
