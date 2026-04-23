«Бавария» впервые с 2020 года вышла в финал Кубка Германии

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:0 в полуфинале Кубка Германии и впервые с 2020 года вышла в финал турнира. В 2020 году мюнхенцы встречались с «Байером» в финале и одержали победу со счётом 4:2. Мюнхенская команда является клубом с наибольшим количеством титулов в Кубке Германии, имея на своём счету 20 побед.

На стадии 1/4 финала «Бавария» выиграла у «РБ Лейпциг» со счётом 2:0. «Байер», в свою очередь, на данной стадии турнира одолел «Санкт Паули» — 3:0.

Во второй паре полуфинала Кубка Германии встретятся «Штутгарт» и «Фрайбург». Встреча запланирована на 23 апреля.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», который завоевал трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.