«Бёрнли» вылетел из АПЛ вслед за «Вулверхэмптоном»

«Бёрнли» вылетел из высшего футбольного дивизиона Англии. Это случилось после матча 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором команда уступила «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 5'    

Команда Скотта Паркера потеряла шансы сохранить место в Премьер-лиге. Она отстаёт от 17-й строчки, позволяющей сохранить прописку, на 13 очков за четыре тура до завершения чемпионата. Таким образом, «Бёрнли» может набрать максимум 12 очков. Ранее шансы остаться в английской Премьер-лиге потерял «Вулверхэмптон».

«Бёрнли» возвращается в Чемпионшип через год после подъёма в высшую лигу.

Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити», у которого 70 очков. На втором месте располагается «Арсенал», также набравший 70 очков.

