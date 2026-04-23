«Бёрнли» вылетел из АПЛ вслед за «Вулверхэмптоном»

«Бёрнли» вылетел из высшего футбольного дивизиона Англии. Это случилось после матча 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором команда уступила «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

Команда Скотта Паркера потеряла шансы сохранить место в Премьер-лиге. Она отстаёт от 17-й строчки, позволяющей сохранить прописку, на 13 очков за четыре тура до завершения чемпионата. Таким образом, «Бёрнли» может набрать максимум 12 очков. Ранее шансы остаться в английской Премьер-лиге потерял «Вулверхэмптон».

«Бёрнли» возвращается в Чемпионшип через год после подъёма в высшую лигу.

Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити», у которого 70 очков. На втором месте располагается «Арсенал», также набравший 70 очков.