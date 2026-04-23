«Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ впервые с 1-го тура

«Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ впервые с 1-го тура
«Манчестер Сити» в матче 34-го тура чемпионата Англии обыграл «Бёрнли» (1:0) и впервые с 1-го тура текущего сезона АПЛ поднялся на первое место.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 5'    

У команды Хосепа Гвардиолы и лондонского «Арсенала» по 70 очков, но «Манчестер Сити» выше из-за показателя забитых мячей (66 против 63). Примечательно, что у «Сити» и «Арсенала» одинаковая разница забитых и пропущенных мячей (+37).

Ещё несколько туров назад «канониры» опережали своего соперника на восемь очков, но упустили преимущество, проиграв две последние игры в лиге, в том числе очный матч с «Манчестер Сити».

Командам осталось провести в АПЛ по пять матчей. Действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль», «Манчестер Сити» выигрывал трофей в сезоне-2023/2024. «Арсенал» становился чемпионом страны в последний раз в 2004 году.

