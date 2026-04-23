«Зенит» не может обыграть «Локомотив» в гостях с апреля 2023 года

Санкт-петербургский «Зенит» с апреля 2023 года не может одержать победу над московским «Локомотивом» на выезде. Встреча команд в рамках 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги завершилась вничью (0:0). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Последняя победа сине-бело-голубых над железнодорожниками в Москве состоялась более трёх лет назад. 9 апреля 2023 года в 22-м туре РПЛ-2022/2023 «Зенит» одержал победу (2:1) благодаря голам Вендела и Матео Кассьерры. За «Локомотив» в той встрече отличился Максим Глушенков.

С тех пор одна игра завершилась победой «Локо» (3:1). В двух последующих матчах была зафиксирована ничья — 1:1 и 0:0.