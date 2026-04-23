«Бавария» вышла в финал Кубка Германии в 25-й раз
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:0 в полуфинале Кубка Германии и вышла в финал турнира в 25-й раз. Мюнхенская команда является клубом с наибольшим количеством титулов в Кубке Германии, имея на своём счету 20 побед.
Кубок Германии . 1/2 финала
22 апреля 2026, среда. 21:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 22' 0:2 Диас – 90+3'
На стадии 1/4 финала «Бавария» выиграла у «РБ Лейпциг» со счётом 2:0. «Байер» в свою очередь на данной стадии турнира одолел «Санкт Паули» с результатом 3:0.
Во второй паре полуфинала Кубка Германии встретятся «Штутгарт» и «Фрайбург». Игра запланирована на 23 апреля.
Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», который завоевал трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.
