«Бавария» продлила беспроигрышную серию, которая длится с 24 января

«Бавария» продлила беспроигрышную серию, которая длится с 24 января
«Бавария» победила леверкузенский «Байер» со счётом 2:0 и вышла в финал Кубка Германии. Таким образом, мюнхенский клуб не проигрывает с 24 января 2026 года.

Кубок Германии . 1/2 финала
22 апреля 2026, среда. 21:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 22'     0:2 Диас – 90+3'    

В начале нынешнего года «Бавария» уступила «Аугсбургу» со счётом 1:2 в 19-м туре Бундеслиги. Всего в нынешнем сезоне у подопечных Венсана Компани два поражения в 47 встречах. Мюнхенская команда также проиграла лондонскому «Арсеналу» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Бавария» уже выиграла Бундеслигу за четыре тура до конца сезона. Помимо этого, команда установила рекорд, забив наибольшее количество голов за розыгрыш турнира.

Во второй паре полуфинала Кубка Германии сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Встреча запланирована на 23 апреля.

Материалы по теме
Это чемпионство «Баварии» — особенное. От количества рекордов кружится голова
Это чемпионство «Баварии» — особенное. От количества рекордов кружится голова
