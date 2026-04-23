«Бавария» не проигрывает «Байеру» в шести матчах подряд

«Бавария» обыграла «Байер» со счётом 2:0 в полуфинале Кубка Германии — это шестая игра подряд без поражений для мюнхенцев в противостоянии с леверкузенцами. Последний раз «Бавария» проиграла «Байеру» (0:1) в 1/8 финала Кубка Германии 3 декабря 2024 года. С тех пор мюнхенцы имеют на своём счету две ничьих и четыре победы над леверкузенцами в рамках Кубка Германии, Бундеслиги и Лиги чемпионов УЕФА.

На стадии 1/4 финала «Бавария» выиграла у «РБ Лейпциг» со счётом 2:0. «Байер», в свою очередь, на данной стадии турнира одолел «Санкт Паули» — 3:0.

Во второй паре полуфинала Кубка Германии встретятся «Штутгарт» и «Фрайбург». Встреча запланирована на 23 апреля.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», который завоевал трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.