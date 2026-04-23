Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«А подпишут вратаря «Краснодара». Нагучев — о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотив» — «Зенит»

Комментарии

Известный российский комментатор Роман Нагучев отреагировал на присутствие скаутов «ПСЖ» на матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Скауты «ПСЖ» присутствовали на матче «Локомотив» — «Зенит» ради Батракова, а в итоге снова подпишут вратаря из «Краснодара», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Ранее футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что скауты французского «ПСЖ» посетили матч 26-го тура РПЛ с участием железнодорожников.

В составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android