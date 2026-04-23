«А подпишут вратаря «Краснодара». Нагучев — о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотив» — «Зенит»

Известный российский комментатор Роман Нагучев отреагировал на присутствие скаутов «ПСЖ» на матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом».

«Скауты «ПСЖ» присутствовали на матче «Локомотив» — «Зенит» ради Батракова, а в итоге снова подпишут вратаря из «Краснодара», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Ранее футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что скауты французского «ПСЖ» посетили матч 26-го тура РПЛ с участием железнодорожников.

В составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов.