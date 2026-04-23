Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль рискует не сыграть в Ла Лиге до конца сезона и может пропустить старт ЧМ — MD

Комментарии

Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» и покинул поле. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу сине-гранатовых. Испанский вингер рискует не сыграть в Ла Лиге до конца сезона и пропустить старт чемпионат мира – 2026. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
Окончен
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Ямаль – 40'    

По информации издания, Ямаль получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Если обследование подтвердит разрыв связок, вингер не сыграет до конца сезона и пропустит старт первенства мира.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 45 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 16 результативных передач.

Материалы по теме
Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?
Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android