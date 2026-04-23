Ламин Ямаль рискует не сыграть в Ла Лиге до конца сезона и может пропустить старт ЧМ — MD

Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» и покинул поле. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу сине-гранатовых. Испанский вингер рискует не сыграть в Ла Лиге до конца сезона и пропустить старт чемпионат мира – 2026. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Ямаль получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Если обследование подтвердит разрыв связок, вингер не сыграет до конца сезона и пропустит старт первенства мира.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 45 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 16 результативных передач.