«Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги благодаря голу Ямаля, получившего травму

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Сельта». Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хосе Мария Санчес Мартинес. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль на 40-й минуте. Форвард был заменён на 45+9-й минуте из-за травмы.

После 32 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 82 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Сельта» располагается на седьмой строчке. У команды в активе 44 очка.

В следующем матче чемпионата «Барселона» на выезде сыграет с «Хетафе» (25 апреля), а «Сельта» на день позже встретится с «Вильярреалом».