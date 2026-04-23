У 60-летнего фаната случился сердечный приступ во время матча «Барселоны» на «Камп Ноу»

Первый тайм матча между «Барселоной» и «Сельтой» завершился лишь на 68-й минуте из-за оказания помощи болельщику на трибуне. Как сообщает Mundo Deportivo, игра была приостановлена на 15 минут по протоколу Ла Лиги.

Как сообщает источник, стало плохо одному из болельщиков, ему 60 лет. У него, предварительно, случился сердечный приступ. Фаната эвакуировали в ближайшую больницу, на это время, по протоколу Ла Лиги, матч и был остановлен. На помощь к болельщику прибыли врачи обеих команд.

«Барселона» в первом тайме этой встречи из-за травм потеряла Жоау Канселу и Ламина Ямаля. Испанец, по предварительным данным, больше не сыграет в текущем сезоне и рискует пропустить первые матчи ЧМ-2026.