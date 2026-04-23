«Интер» и «Лацио» сыграют в финале Кубка Италии — 2025/2026

Определились финалисты Кубка Италии сезона-2025/2026. В решающем матче турнира сыграют миланский «Интер» и столичный «Лацио». Встреча пройдёт 13 мая на стадионе «Олимпико» в Риме.

Кубок Италии . Финал
13 мая 2026, среда. 21:30 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Интер М
Милан
На пути к финалу миланский «Интер» обыграл «Венецию» (5:1), «Торино» (2:0) и «Комо» (3:2 по сумме двух встреч).

Римский «Лацио» до решающей встречи победил «Милан» (1:0), действующего обладателя титула «Болонью» (1:1, 4:1 пен.) и «Аталанту» из Бергамо (3:3, 2:1 пен.).

«Болонья» — действующий обладатель Кубка Италии по футболу. В финале минувшего розыгрыша турнира 15 мая 2025 года команда Винченцо Итальяно победила «Милан» со счётом 1:0.

