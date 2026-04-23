Сафонов получил третью оценку в «ПСЖ» за матч с «Нантом» от L'Équipe. Забарный — худший

Французское издание L'Équipe выставило оценки футболистам «ПСЖ» за матч 26-го тура Лиги 1 с «Нантом» (3:0). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провёл на поле 90 минут и получил оценку шесть — больше только у вингеров команды Дезире Дуэ (7) и Хвичи Кварацхелии (8). Худшими в составе действующих чемпионов Франции стали защитник Илья Забарный, полузащитник Дро Фернандес и латераль Уоррен Заир-Эмери (все — 5).

Фото: L'Équipe

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Матч с «Нантом» стал для него 17-м подряд в стартовом составе. Забарный перешёл в парижский клуб из «Борнмута» минувшим летом, Дро Фернандес — из «Барселоны» в зимнее трансферное окно.