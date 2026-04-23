Вратарь «Зенита» Адамов прокомментировал отбитый пенальти в матче с «Локомотивом» в РПЛ
Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал отбитый пенальти в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

— Я, честно, не знаю. В игре я вообще не понял даже, что судья смотрит. Потом сказали — рука, но не знаю. Видео я ещё не смотрел. Так в игре вообще понимания не было, на что даже просматривается этот момент.

— Добавленное время, практически уже финальный свисток, назначается пенальти. Что у вас в голове?
— Тяжело, внутри такое опустошение, потому что я всё равно понимаю, что пенальти не всегда получается отбить. И по такой игре пропустить в концовке, честно, было бы очень обидно. Слава богу, что так закончилось сегодня — и более-менее хорошее настроение.

— Вы смогли пенальти отразить. Расскажите, видели ли вы подсказку, потому что на повторе было видно, что Вендел показал направление удара. Заметили, успели или действовали по инерции, по наитию?
— Нет, честно, Вендела не видел. Да и стараюсь ни на кого не смотреть, потому что сегодня он показал вправо, потом влево покажет, а пробьют в другой угол — и кому потом предъявлять. Если честно, Вендела не видел. Я сейчас ролик посмотрел, увидел, что он показывает. Но в игре не обратил внимания. На своих чувствах уже.

— То есть просто по движению корпуса Комличенко или по чутью?
— Всегда тяжело на это отвечать, но, понятное дело, что мы готовимся, смотрим, анализируем. Но всё-таки в игре каждый вратарь, в том числе я, сами решения принимаем. В подробности уже не хочу уходить, — приводит слова Адамова официальный сайт клуба.

В концовке матча главный арбитр Алексей Сухой после просмотра VАR назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника сине-бело-голубых Игоря Дивеева в своей штрафной площади. Адамов отразил удар, который исполнил нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.

