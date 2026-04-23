Тренер «Зенита» Анюков получил красную карточку в концовке матча с «Локомотивом»

Тренер «Зенита» Александр Анюков получил красную карточку в концовке матча 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

В официальном протоколе матча указано, что Анюков получил красную за нецензурную брань в адрес резервного арбитра.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на стадионе «Газпром Арена» с грозненским «Ахматом» 26 апреля.

«Локомотив», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 49 очков. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 25 апреля.