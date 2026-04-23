«За что?» «Зенит» отреагировал на назначение пенальти в концовке матча с «Локомотивом»

Официальный канал «Зенита» в «Телеграме» опубликовал пост в концовке матча 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0). В концовке матча главный арбитр Алексей Сухой после видеопросмотра назначил пенальти в ворота «Зенита», который не смог реализовать нападающий «Локомотива» Николай Комличенко. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Пенальти в наши ворота. За что? Хороший вопрос», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 49 очков.