«У нас много матчей было, где в конце отскакивали». Вратарь «Зенита» — о ничьей с «Локо»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал результат матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).

— Денис, по самым горячим следам в прямом и переносном смысле слова дайте оценку матчу, пожалуйста.

— Как мне казалось, 0:0 — всё-таки закономерный счёт, если брать последние минуты игры. Потому что особо опасных моментов, как мне показалось, не было ни у нас, ни у соперника. И такая боевая ничья получилась сегодня.

— Почему, на ваш взгляд, таких моментов было мало? Можно только про нас сказать.

— Думаю, несколько факторов. И то, что всё-таки оказался очень важный матч. Игра закрытая была. Ещё один фактор, что два дня назад был тяжёлый выезд у нас. Не успели восстановиться и набрать лучшие кондиции на сегодняшнюю игру.

— На ваш взгляд, сегодня потеряли два очка или заработали одно?

— Если не брать последние минуты, наверное, потеряли. Если, опять же, брать последние минуты, как и до этого у нас много матчей было, где в конце отскакивали, думаю, приобрели всё-таки очко.

— Будете ли следить завтра за матчем «Краснодара»?

— По обстоятельствам. Если будет свободное время, будем смотреть, — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.