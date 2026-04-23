«Несправедливо абсолютно». Семак — об эпизоде с Венделом во время матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о жёлтой карточке нападающему команды Венделу во время матча 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

— Сегодня было много единоборств, много столкновений. У Вендела был момент с Морозовым, до этого толкнул Батракова в концовке. Как вы считаете, это связано с борьбой за чемпионство, потому что игроки понимают, что «Краснодар» можно пропустить вперёд?
— Много с нашей стороны? Посмотрите, сколько было фолов и карточек, когда мы выбегали в быстрые контратаки со стороны игроков «Локомотива». Их тоже было много. И в моменте с Венделом не считаю, что это вообще какая-то жёлтая карточка. Он бежит, если вы видели, там бровка — синтетика. Ему надо как-то затормозить, а перед ним игрок. Он еле-еле руки выставлял. Он руки выставлял, [соперник] упал, сразу крик, кто-то подбежал со скамейки, его толкнул, но показали почему-то только Венделу. А почему второму игроку, который пошёл провоцировать, не показали карточку? Если это столкновение, все побежали со скамейки, объясните. Наверное, это несправедливо абсолютно. Считаю, что там вообще нет никакой карточки.

Игрок бежит, на синтетику вылетает, как ему остановиться? Он просто еле ручки выставляет, вот так вот, если вы видели повтор. Судья тут же, прибегает, показывает карточку. То есть вот это футболисты же чувствуют, за что можно давать. И если вы обратите внимание, редко, когда они спорят слишком ярко, когда они понимают, что там 50 на 50 или туда не надо давать. А когда постоянные эти крики со всех сторон, наверное, во многом это из-за решений арбитра, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на стадионе «Газпром Арена» с грозненским «Ахматом» 26 апреля.

«Локомотив», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 49 очков. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 25 апреля.

Материалы по теме
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
Видео
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
