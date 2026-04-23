Губерниев отреагировал на результат матча «Локомотива» с «Зенитом»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о результате матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча завершилась нулевой ничьей.

«Локомотив» — «Зенит» — 0:0, напряжения было больше, чем футбола!!! «Локомотив» смотрелся чуть лучше, но пенальти надо забивать!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, в концовке матча главный арбитр Алексей Сухой после видеопросмотра назначил пенальти в ворота «Зенита», который не смог реализовать нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.