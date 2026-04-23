Галактионов высказался о стычке между футболистами «Локомотива» и «Зенита» в матче РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о стычке игроков клуба с футболистами «Зенита» в концовке матча 26-го тура чемпионата России. Встреча закончилась со счётом 0:0.

— Что случилось в концовке матча, когда две скамейки чуть не подрались друг с другом?

— Эмоции. Одна команда хотела победить, другая оборонялась. 11-метровый удар добавил эмоциональную составляющую в конце. Скамейка у нас дружная, ребята друг за друга. С нашей стороны очень важно было их успокоить, чтобы не получить лишних карточек. А так все друг друга знают, все уважительно относятся, тренерские штабы давно знакомы, ребята по национальным сборным и по карьерам пересекались. Эмоции немного захлестнули. В конце все руки пожали, поблагодарили за игру, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на стадионе «Газпром Арена» с грозненским «Ахматом» 26 апреля.

«Локомотив», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 49 очков. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 25 апреля.