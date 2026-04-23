Тренер «Барселоны» Флик высказался о травме Ямаля, полученной во время исполнения пенальти

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме нападающего Ламина Ямаля, которую он получил во время исполнения пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0). Ямаль покинул поле в концовке первого тайма.

«Нужно подождать до завтра. Что-то есть, потому что он почувствовал дискомфорт. Ситуация с Канселу, похоже, несерьёзная, но тоже нужно дождаться окончательного решения. Похоже, у Ямаля есть травма, однако нужно понять, сколько времени он будет вне игры. Больше ничего сказать не могу — необходимо подождать. Как тренер обязан справляться с такими ситуациями. Жаль, что Ламин получил травму именно сейчас, но также думаю о Рафинье, Бернале, Кристенсене… Сейчас надо сосредоточиться на матче с «Хетафе». Не сказал бы, что я расстроен — у меня в голове много мыслей. Мы боролись», — приводит слова Флика AS.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и 18 результативных передач.