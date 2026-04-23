«Всё против нас, может быть, я проклят». Тренер «Нанта» — о результате матча с «ПСЖ»
Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич высказался о разгромном поражении команды в матче 26-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (0:3).
Франция — Лига 1 . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Нант
Нант
1:0 Кварацхелия – 13' 2:0 Дуэ – 37' 3:0 Кварацхелия – 50'
«У меня ощущение, что всё против нас. Может быть, я проклят. Этот пенальти и отменённый гол… Могли ли они что-то изменить? Не знаю. Но если бы мы ушли на перерыв при счёте 1:1, всё могло сложиться иначе», — приводит слова Халилходжича RMC Sport.
Напомним, гол Нанта отменили на 22-й минуте после видеопросмотра.
После 29 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 66 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Нант» располагается на предпоследней, 17-й строчке. У команды в активе 20 очков после 30 игр.
